Гастроэнтеролог заявила, что «подсчет калорий — пустая трата времени» Гастроэнтеролог Росси рассказала о бесполезности подсчета калорий при употреблении пищи

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Британский гастроэнтеролог-нутрициолог Меган Росси рассказала о бесполезности подсчета калорий при употреблении пищи. По ее словам, показатель питательности вещества определяется в лаборатории путем сжигания всей пищи, в то время как человеческий организм многое не усваивает, пишет The Daily Mail.

Количество калорий в пище обычно определяется в лаборатории путем сжигания всей пищи и извлечения из нее каждой последней калории. В отличие от лабораторных исследований, люди не извлекают все калории из цельных растительных продуктов, например, из миндаля. В результате они выводятся из организма, — заявила она.

Также специалист отметила, что некоторые калории будут сожжены во время употребления пищи, поскольку этот процесс также требует нагрузки от организма.

Не все калории одинаковы из-за термогенного эффекта пищи. Это когда вы сжигаете калории во время еды и пищеварения. Другими словами, обработка вашего тела будет компенсировать некоторые калории — и вот что важно — в зависимости от конкретной пищи, — рассказала Росси.

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