Гастроэнтеролог развеял популярный миф о лечении изжоги Гастроэнтеролог Садыков: молоко не помогает при изжоге

Фото: shutterstock.com

Молоко не снимает симптомы изжоги, сообщил «Мосленте» гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Рустем Садыков. Он также призвал отказаться от приемов соды при приступах жжения за грудиной.

Вопреки распространенному мнению, молоко не решает проблему. Оно содержит жиры, повышающие продукцию соляной кислоты. Изжога только усугубляется, — сказал врач.

Вместо молока и содового раствора Садыков посоветовал страдающим изжогой пить больше простой воды и заваривать перечную мяту с ромашкой. При регулярных приступах стоит отказаться от томатов, цитрусовых, лука и чеснока, кофе, острых приправ и перца, горького шоколада и газировки.

Гастроэнтеролог Сергей Вялов до этого рассказал, что использование соды для того, чтобы снять симптомы изжоги, может навредить пищеводу. Этот метод использовался в прошлые века от безысходности, но теперь стало ясно, что рассчитать верную дозировку соды по самочувствию пациента невозможно. А ошибочная дозировка может привести к химическому ожогу пищевода.

Также доктор отметил, что важно не путать изжогу с другими симптомами. Он обратил внимание, что изжога всегда сопровождается жжением за ребрами в груди, а не в животе или в горле.

Вялов посоветовал при изжоге пить воду или другую, более густую жидкость. Если это не помогает, можно использовать безрецептурные средства из группы антацидов.