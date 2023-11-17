Гастроэнтеролог рассказала, как сохранить стройность зимой Врач Утюмова: зимний дефицит витамина D усиливает аппетит

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Чтобы не набирать лишний вес зимой, необходимо следить за балансом полезных веществ в организме, рассказала в беседе с Lenta.ru врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова. Она подчеркнула, что нехватку солнечного света вызывает дефицит витамина D, провоцируя усиление аппетита.

Как правило, рекомендуется на ежедневной основе принимать препараты витамина D. При этом дозировка должна быть профилактической, — посоветовала врач.

Специалист также рассказала, что увеличение массы тела зимой — это физиологический процесс, когда из-за холода и пасмурной погоды люди больше времени находятся дома и злоупотребляют пищей с «быстрыми» углеводами, в том числе сладостями и выпечкой. Это происходит из-за снижения уровня «гормона счастья» серотонина, и человеку для хорошего настроения требуется дополнительная стимуляция.

Кроме того, сокращение светового дня влияет на выработку организмом больших объемов мелатонина, который не только вызывает грустное настроение и сонливость, но и усиливает чувство голода. Поэтому эксперт посоветовала использовать в зимнее время больше ламп дневного освещения.

Сохранить стройность и красоту зимой поможет наличие в рационе овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов, отметила Утюмова. Кроме того, по ее словам, важно вести активный образ жизни и заниматься аэробной нагрузкой не менее 150 минут в неделю.

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