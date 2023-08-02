Гастроэнтеролог рассказала, что делать при ожирении печени Гастроэнтеролог Беляева посоветовала бег и велосипед для борьбы с ожирением печени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бег, скандинавская ходьба и езда на велосипеде или велотренажере являются лучшими средствами борьбы с ожирением печени, рассказала в беседе с «Москвой 24» гастроэнтеролог, диетолог Эльвира Белева. По ее словам, любые аэробные упражнения активируют окисление жирных кислот в печени и снижают в ней количество жира.

Врач подчеркнула, что для достижения результата тренироваться необходимо регулярно, по несколько раз в неделю, на протяжении длительного периода времени. При этом положительный эффект будет достигнут, даже если вес человека значительно не снизится.

По словам специалиста, тренировки лучше проводить на открытом воздухе, так как для окисления жирных кислот в печени требуется кислород.

В этом плане отлично подходит бег или езда на велосипеде. Также эффективна скандинавская ходьба. Если заниматься ей два-три раза в неделю по 30–60 минут на протяжении шести месяцев, содержание жира уменьшится на 24%, — рассказала гастроэнтеролог.

Она добавила, что еще более значительных результатов можно добиться с помощью интенсивных тренировок на велотренажере по три раза в неделю. В этом случае за 12 недель содержание жира в печени может уменьшиться на 27%.

В свою очередь, врач общей практики Сергей Алендеев дал советы, как сохранить здоровье печени. Для этого, по его словам, нужно употреблять брокколи, которая также полезна для поджелудочной железы, овсянку, в которой много клетчатки, зеленый чай, творог и тыкву.