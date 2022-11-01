Гастроэнтеролог рассказал, как замедлить старение в пожилом возрасте Гастроэнтеролог Андреев: правильное питание после 50 лет способно замедлить старение

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Чтобы прожить как можно дольше, после 50 лет важно перейти на более правильное питание, так как с возрастом у людей замедляется метаболизм и меняется гормональный фон, рассказал в беседе с «ФедералПресс» гастроэнтеролог Александр Андреев. По его словам, благодаря здоровому рациону возможно замедлить процессы старения. Эксперт порекомендовал уменьшить количество потребляемых в день калорий на четверть, так как в старшем возрасте люди тратят меньше энергии. Он уточнил, что переедать пожилым не стоит, так как переваривание пищи у них затруднено.

Уменьшение суточного калоража на четверть не только убережет от набора лишнего веса, но и предупредит развитие серьезных заболеваний, — отметил гастроэнтеролог.

Андреев посоветовал также отказаться от животных жиров, из-за которых в организме откладывается холестерин и развивается атеросклероз. Также специалист сказал, что пожилым людям есть следует четыре-пять раз в день, но маленькими порциями.

Гериатр московского департамента здравоохранения Надежда Рунихина ранее рассказала, что вегетарианство способствует сокращению лекарственных препаратов, которые приходится принимать пожилым людям. По ее словам, происходит это в первую очередь за счет снижения сердечно-сосудистого риска, однако переход на такой тип питания должен быть постепенным. Она добавила, что в случае правильного длительного вегетарианства, как правило, у человека нормализуется вес, снижается уровень артериального давления, улучшаются показатели липидного профиля, снижаются противовоспалительные реакции, характерные для пожилых.