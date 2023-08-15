Гастроэнтеролог раскрыла способ, как сделать шаурму полезной Гастроэнтеролог Кашух посоветовала готовить шаурму дома

Фото: shutterstock.com

Единственный способ сделать шаурму полезной и безопасной — это приготовить ее дома из правильных продуктов, уверена врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. В разговоре с «Газетой.Ru» она уточнила, что для этого следует использовать нежирные сорта мяса, например, идейку или курицу, а также класть в блюдо как можно больше овощей, выбирать полезные соусы и качественные лепешки, например, цельнозерновые. В общественных местах специалист советует выбирать блюда с небольшим количеством ингредиентов.

В общественных местах лучше отдать предпочтение блюдам с меньшим количеством ингредиентов и соусов: пицце с овощами на тонком тесте или салату, заправленному растительным маслом. Важно помнить, что шаурма достаточно калорийна. Это значит, что лучше выбирать небольшие порции, а для лучшего насыщения дополнять ее другими блюдами, — пояснила Кашух.

Гастроэнтеролог отметила, что готовая шаурма может оказаться некачественной. У покупателя нет возможности отследить, не добавил ли продавец испорченные компоненты, замаскировав их под свежие, например, сильнее зажарив мясо или добавив больше соуса, чтобы перебить вкус остальных продуктов. Кашух отметила, что из фастфуда иногда можно позволить себе куриную грудку или креветки в кляре — они не принесут сильного вреда здоровью. Врач порекомендовала по возможности брать перекусы с собой.

Инфекционист Иветта Горшкова ранее предупредила, что из-за жаркой погоды и неправильного хранения шаурма может быстрее портиться. По ее словам, шаурма опасна в любое время года, если она готовится с нарушением санитарных норм.