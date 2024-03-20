Гастроэнтеролог призвал не воспринимать пост как способ похудеть Врач Федулов: с религиозной точки зрения пост нельзя воспринимать как диету

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Воспринимать пост как диету не следует, это неправильно с религиозной точки зрения, рассказал врач-гастроэнтеролог Дмитрий Федулов. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист подчеркнул, что также при диете человек должен учитывать свои индивидуальные потребности и консультироваться с врачами, в то время как пост имеет четко прописанные ограничения.

Нельзя воспринимать пост как способ похудеть, во-первых, это нецелесообразно с православной точки зрения, во-вторых, <...> для похудения нужно придерживаться советов врача, учитывать ваши индивидуальные потребности и запреты по питанию. Иначе вы можете только навредить себе, — пояснил врач.

Во время поста обычно отказываются от мяса, колбасных изделий, яиц, сдобы, рыбы и алкоголя. Допустимо употреблять в пищу овощи, фрукты, ягоды, бобовые, крупы, соусы, постную выпечку, орехи и грибы. Федулов уточнил, что организму нужно адаптироваться к такому питанию. Резкий отказ от привычных продуктов является стрессом и может вызывать обострение хронических заболеваний.

Врач Лидия Ионова ранее рассказала, что заменить мясо и животные продукты в Великий пост следует злаками и бобовыми. По ее словам, в рационе каждый день должны присутствовать гречка, овсянка, бурый или красный рис.