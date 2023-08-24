Гастроэнтеролог предупредила о вреде грибов Гастроэнтеролог Кашух: грибы могут впитывать из почвы вредные вещества

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Даже съедобные грибы могут оказаться опасны для организма человека — это связано с тем, что они хорошо впитывают все вещества из почвы, в том числе и вредные, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. В разговоре с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что способность концентрировать вещества зависит от вида грибов. Так, сыроежки, свинушки, маслята и моховики накапливают радиоактивный цезий, а белые и шампиньоны — ртуть.

Грибы — это своего рода губка, которая способна впитывать из почвы вредные вещества. Если их концентрация окажется слишком высокой, то отравления не избежать, — пояснила врач.

Кроме того, вступая в стадию зрелости, грибы становятся опасными из-за естественного процесса разрушения, уточнила Кашух. Рекомендуется употреблять их в пищу только после достаточной термической обработки, которая поможет вывести вредные вещества. Старые грибы также могут содержать личинки насекомых и патогенные микроорганизмы, например, кишечную палочку или стафилококки. Попав в организм, бактерия вызовет тяжелую инфекцию, предупредила гастроэнтеролог.

Чтобы не допустить отравления, очень важно правильно обрабатывать и хранить грибы. Перебрать, почистить и отварить их нужно прямо в день сбора. После этого грибы можно оставить в холодильнике на сутки — на это время в них будет приостановлен процесс саморазрушения, — рассказала врач.

Пятеро детей ранее отравились грибами в лагере в селе Сомино Бокситогорского района Ленинградской области. Состояние одного ребенка оценивается как крайне тяжелое. Он и еще трое детей доставлены в реанимацию. Пятый пострадавший находится в состоянии средней степени тяжести.