Гастроэнтеролог предупредил о смертельной опасности переедания в жару Гастроэнтеролог Неронов: переедание в жаркую погоду грозит инфарктом и инсультом

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Переедание в жаркую погоду может привести к инфаркту и инсульту, сообщил РИАМО врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов. По словам медика, если у здорового человека атака на сосуды при жаре вызовет головокружение и обморок, то людей с заболеваниями ждут уже серьезные последствия.

В жаркую погоду необходимость компенсировать температурные колебания ложится на наши сосуды, а если у нас переполнен желудок острой, жирной, жареной едой и еще алкоголем, то риск сосудистых атак возрастает в разы, у здоровых людей это головокружение и обморок, у больных — инфаркт, инсульт и прочие неприятности, — сказал Неронов.

Врач пояснил: чем больше порция еды, тем больше ресурсов нужно организму для ее переваривания и тем сильнее кровь начинает циркулировать в пищеварительной системе.

Специалист посоветовал, чтобы не пострадать в жаркую погоду, есть малыми порциями в спокойной обстановке, тщательно пережевывая пищу и потребляя достаточное количество воды.

Ранее терапевт Елена Соломатина рассказала, что сидячий образ жизни провоцирует возникновение сердечно-сосудистых патологий, диабета, варикозного расширения вен и болезней суставов. Кроме того, если сердце плохо качает кровь, необходимые вещества не поступают и в суставы, что способствует их разрушению.