Гастроэнтеролог перечислила «продуктовые» способы избавления от запоров Гастроэнтеролог Ворошилова: при запоре помогают кисломолочка и кислые фрукты

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При запоре кишечника его деликатному опорожнению поможет употребление кисломолочных продуктов и кислых фруктов, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Ксения Ворошилова. По ее словам, также для избавления от проблемы полезно пить не менее 1,5-2 л воды в сутки, желательно теплой, можно с добавлением меда.

Как пояснила врач, кисломолочные продукты, кислые фрукты, сухофрукты, фруктовые и овощные соки богаты полезными органическими кислотами, которые способствуют нормализации работы кишечника. Кроме того, следует ограничить поступление в организм жиров. Их норма составляет не более 1 г на 1 кг веса человека в сутки. Лучше всего употреблять их в виде легкого бульона, нежирного мяса, рыбы жирных сортов, сливочного, топленого и растительного масла.

Поступление легкоусвояемых углеводов (белых каш, макаронных изделий и др.) следует ограничить. Вместе с этим необходимо следить за тем, чтобы в организм поступало достаточно пищевых волокон. Для этого следует съедать не менее 400 г овощей, фруктов, злаков в день, — порекомендовала эксперт.

При запорах также помогают продукты, богатые магнием — этот элемент улучшает перистальтику кишечника и смягчает стул, добавила гастроэнтеролог. Она напомнила, что запор может быть симптом ряда серьезных заболеваний, поэтому необходимо исключить самолечение и обратиться за точным диагнозом и эффективным лечением к врачу.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин предупредил, что нарушения функции кишечника, вызванные сидячим образом жизни, приводят к запорам и хроническим воспалениям. По словам специалиста, они, в свою очередь, могут перерасти в предраковое состояние.