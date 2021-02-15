Гастроэнтеролог озвучила, кому опасно лечиться репой

https://static.news.ru/photo/4c46d5b4-5a64-11eb-acf6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Osopolar/wikipedia.org

В народной медицине есть множество рецептов с репой, когда с помощью этого овоща россияне пытаются поднять иммунитет или избавиться от кашля. На самом деле это не очень действенный способ лечения, а в некоторых случаях даже опасный. Об этом NEWS.ru рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова.

В каждом овоще содержится достаточно много полезных веществ. И репа, конечно, не исключение. Но с этим продуктом необходимо быть крайне осторожным. Как пояснила медик, данный овощ можно использовать как симптоматическую терапию, например, при кашле. Также его полезно добавлять в рацион потому, что репа является хорошим источником клетчатки, витаминов и микроэлементов. Правда, в отдельных случаях такая добавка в пищу может и навредить.

При обострении желудочно-кишечных заболеваний репу употреблять не нужно. За счёт органических кислот и эфирных масел она будет вызывать усиленную секрецию. Таким образом, при существующем обострении репа может спровоцировать различные болевые синдромы. Поэтому при панкреатите, гастрите её нельзя. Этот овощ можно пробовать в термически обработанном виде после того, когда наступит стадия стихающего обострения, — заметила Нурия Дианова.

По словам эксперта, на иммунитет на самом деле благоприятно влияет целый комплекс различных факторов. Это отсутствие стресса, достаточное количество белка в рационе питания, витамины С и D, цинк. Так что добавление репы в меню станет лишь дополнительным методом поддержания организма, который не может быть основным и лидирующим, считает гастроэнтеролог.

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