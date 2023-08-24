Гастроэнтеролог описала идеальный рацион для роста мышечной массы Гастроэнтеролог Кашух назвала богатую белками пищу идеальной для мышечной массы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людям, которые желают нарастить мышечную массу, нужно особенно внимательно относиться к рациону, так как при интенсивных физических нагрузках организму нужно больше восстановительных ресурсов, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, главным строительным материалом для мышц является белок, поэтому необходимо употреблять в пищу мясо, бобовые и молочные продукты.

В рационе человека, который активно занимается спортом, обязательно должны присутствовать различные сорта мяса, бобовые, молочные продукты. Чтобы на тренировки хватало энергии, необходимы медленные углеводы — это могут быть крупы, цельнозерновой хлеб, картофель и другие крахмалистые овощи. Если съесть их за 1,5–2 часа до тренировки, они придадут энергии, и занятие пройдет максимально продуктивно, — рассказала специалист.

Она добавила, что для роста мышечной массы также необходимы витамины и минералы, в том числе аскорбиновая кислота, витамины Е и D, В1, В2, В6, цинк, кальций, магний и железо. Они содержатся в овощах, фруктах, кисломолочных продуктах. Кроме того, можно использовать специальные витаминные комплексы.

Что касается специальных кофеиносодержащих спортивных напитков, то они хотя и повышают уровень энергии, но также воздействуют на сердечно-сосудистую систему, учащая пульс, поднимая давление и способствуя выбросу адреналина, продолжила эксперт. Поэтому злоупотребление ими может нанести вред здоровью.

По словам гастроэнтеролога, лучше всего питательные вещества усваиваются в первые полчаса после тренировки — так называемое белково-углеводное окно.

Поэтому после занятий полезно съесть белковое блюдо. Часто с этой целью используют специальное спортивное питание, например протеиновые коктейли. Заменять ими обычную еду не стоит: для нормальной перистальтики кишечнику необходима твердая пища, — подчеркнула Кашух.

Ранее она рассказала, что даже съедобные грибы могут оказаться опасными для организма человека — это связано с тем, что они хорошо впитывают все вещества из почвы, в том числе и вредные. Так, сыроежки, свинушки, маслята и моховики накапливают радиоактивный цезий, а белые и шампиньоны — ртуть.