Гастроэнтеролог объяснила, почему урчит живот Гастроэнтеролог Якушева: причинами урчания в животе могут быть голод и стресс

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Урчание в животе в норме происходит, когда человек ощущает чувство голода, или когда пища проходит через кишечник, рассказала в беседе с aif.ru врач-гастроэнтеролог Елена Якушева. По ее словам, характерный звук может появляться и на фоне употребления бобовых, молочных продуктов, а также капусты, яблок или винограда.

Как пояснила специалист, в состав бобовых входят олигосахариды, которые полностью не перевариваются и, попадая в кишечник, расщепляются, выделяя газы, которые и становятся причиной урчания. В молочных продуктах, в том числе в сырах, содержится лактоза, которая, перемещаясь по кишечнику, втягивает воду, приводя к возникновению газов и дискомфорту. Приводить к урчанию в животе может и свежий хлеб, так как у человека может не хватать ферментов для переваривания глютена, содержащегося в этом продукте.

Кроме того, урчание в животе может оказаться реакцией на стресс, а также стать признаком различных патологий, в том числе гастритов, язв, болезней печени и кишечника. Игнорировать частые проявления этого состояния не стоит, нужно обследоваться, посоветовала гастроэнтеролог. Если причина урчания физиологическая, то можно скорректировать диету, если патологическая — требуется лечение.

Ранее врач-гастроэнтеролог Анастасия Тимощенко посоветовала людям с заболеваниями ЖКТ отказаться от солений, пряностей, а также жареных блюд на Новый год. По ее словам, при таких заболеваниях необходим щадящий рацион питания.