Гастроэнтеролог объяснил, кому нельзя есть каши Гастроэнтеролог Харлов: каши вредны больным ожирением и преддиабетом второго типа

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Каши могут быть вредны людям с ожирением внутренних органов и преддиабетом второго типа, так как им противопоказано употреблять лишние углеводы, рассказал гастроэнтеролог Никита Харлов в комментарии для «Слово и Дело». Он также уточнил, что в каше часто не содержится никаких полезных элементов в виде витаминов или минералов.

Каша — это тоже углеводы. И не самый лучший источник углеводов, на самом деле. Большая часть каш по своей сути пуста, в них ничего кроме крахмала-то и нет. Никаких минералов и витаминов в них особенно не сыщешь. Поэтому большей части населения каша не приносит особой пользы. Максимум — дает энергию в виде углеводов, — объяснил специалист.

Харлов рассказал, что каша получила распространение не из-за чудодейственных свойств, а лишь потому, что была доступным и питательным блюдом в рационе наших предков, который в целом был достаточно ограниченным.

Диетолог и нутрициолог Татьяна Мещерякова ранее заявила, что «незаметное» потребление сахара может доходить до 200–250 граммов в день, что превышает норму в 5–10 раз, «Скрытый» сахар, по ее словам, встречается в таких продуктах, как хлеб и хлебобулочные изделия, каши быстрого приготовления, готовые завтраки. Избыток сахара в рационе приводит к таким последствиям, как нарушение обмена веществ, снижение иммунитета, дефицит кальция, кариес, снижение тонуса кожи, преждевременное старение, набор лишнего веса, развитие сахарного диабета, сердечно-сосудистые заболевания, подчеркнула эксперт.