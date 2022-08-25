Гастроэнтеролог назвала самый полезный способ приготовления грибов Гастроэнтеролог Грек: сушеные грибы максимально безопасны и сохраняют пользу

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Польза грибов зависит от способов их приготовления и заготовки. Гастроэнтеролог Елена Грек рассказала «Газете.Ru», что большинство грибов нельзя есть сырыми, соленые и маринованные задерживают жидкость в организме, а сушеные — максимально полезны и безопасны, но очень калорийны.

Чтобы не отравиться, необходимо знать, где рос гриб и кто его собирал, предупреждает Елена Грек. Без термической обработки можно употреблять шампиньоны, белые грибы, вешенки и трюфели. Для получения максимальной пользы она рекомендовала употреблять грибы в высушенном виде: в таком случае в них сохраняются все витамины и микроэлементы, однако калорийность значительно возрастает.

Если сырой гриб содержит примерно 25–35 ккал на 100 гр, то при сушке его калорийность в среднем возрастает до 290 ккал на 100 гр, — пояснила эксперт.

Маринованные и соленые грибы, по словам гастроэнтеролога, отличаются большим содержанием соли. Злоупотребление ими приводит к задержке жидкости в организме и опасно для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек, предостерегла Грек.

Педиатр Марьям Сайфулина ранее рассказала, с какого возраста детям можно есть грибы. Детям до двух лет запрещено есть шампиньоны и боровики, а остальные не рекомендуется включать в рацион ребенка до десяти лет.