Гастроэнтеролог назвала опасность ранних ягод Гастроэнтеролог Селиверстова предупредила о содержании нитратов в ранних ягодах

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В ранних овощах, ягодах и фруктах может содержатся большое количество нитратов, которые опасны для здоровья человека, предупредила заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Татьяна Селиверстова. Кроме того, они могут вызвать высыпания на коже, проблемы с желудочно-кишечным трактом и серьезные отравления. Врач рассказала РИАМО, что в связи с этим к мытью первых плодов урожая нужно подходить с особой тщательностью.

Большинство людей знает, что в любое время года все овощи и фрукты следует тщательно мыть. Однако с первыми плодами урожая следует быть особенно внимательными. <...> Вместо витаминов и других полезных веществ вы можете накормить всю семью нитратами и нарушить работу всего организма, — пояснила специалист.

По словам гастроэнтеролога, ягоды следует оставить как минимум на полчаса в чистой воде. После этого надо слить воду и тщательно промыть продукт. Затем нужно вновь поместить ягоды в емкость с водой на 20 минут. Эксперты также рекомендуют добавлять в воду чайную ложку соли, чтобы «вытянуть» все опасные химические вещества. Селиверстова предупредила, что спешка в этом процессе может закончиться неприятными последствиями для организма.

Врач-диетолог Марият Мухина ранее посоветовала не злоупотреблять летом фруктами, овощами и ягодами. По ее словам, в данных продуктах действительно содержится много витаминов, но при этом кислоты могут спровоцировать развитие гастрита или язвы.