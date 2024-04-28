Гастроэнтеролог назвала лучшие масла для приготовления еды Врач Морозова посоветовала использовать кокосовое и оливковое масло для готовки

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Масло с высокой температурой кипения лучше всего подходит для приготовления еды, рассказала врач-гастроэнтеролог Наталья Морозова, передает телеканал НТВ. Среди них кокосовое, оливковое, а также рафинированное растительное масло.

Для заправок и соусов лучше выбрать нерафинированное масло холодного отжима. Среди них кунжутное, льняное и оливковое масло Extra Virgin.

Морозова напомнила о вредных свойствах масел, среди которых высокая калорийность. Так, в сливочном масле может быть от 650 до 800 ккал на 100 граммов, а в растительных маслах — около 900 ккал на 100 граммов.

Кроме того, любое масло является источником жиров, но злоупотребление ими может повысить уровень «плохого холестерина», вызвать ожирение, сахарный диабет и сердечно-сосудистую патологию.

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