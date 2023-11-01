Гастроэнтеролог назвала безвредную для здоровья суточную дозу шоколада Врач Амеличкина: суточная норма горького шоколада – не более 30 граммов

В день рекомендуется съедать не более 30 граммов горького шоколада или 15-20 граммов молочного, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-гастроэнтеролог Маргарита Амеличкина. По ее словам, горький шоколад содержит меньше сахара и больше какао, поэтому он более полезен, нежели молочный, где процентное соотношение — прямо противоположное.

При регулярном чрезмерном употреблении есть риск превысить количество сахара и насыщенных жиров в рационе, что со временем может привести к набору избыточной массы тела, развитию сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени, — пояснила специалист.

Она также отметила, что шоколад следует исключить из рациона детей до трех лет, а также при сахарном диабете и аллергической реакцией на этот продукт. Людям с гипертонической болезнью можно есть шоколад, не превышая рекомендованных доз, так как он содержит кофеин. Употреблять шоколад с осторожностью нужно при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни, если этот продукт вызывает изжогу.

Кроме того, по словам врача, из-за содержания в шоколаде пуринов необходимо ограничить его употребление при подагре. Можно заменить шоколад сладостями без кофеина и пуринов — например, мармеладом, зефиром или пастилой, резюмировала гастроэнтеролог.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина посоветовала пожилым людям включать в рацион шоколад с 70-процентным содержанием какао. По ее словам, за счет большого количества антиоксидантов он оказывает омолаживающий эффект, а также снижает риски развития онкологии и атеросклероза.