Гастроэнтеролог назвал лучшие продукты для завтрака Гастроэнтеролог Байо: на завтрак следует есть куриные яйца

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Завтрак должен содержать качественные белки, сложные углеводы и жиры, рассказал врач-гастроэнтеролог Олег Байо. В разговоре с РИАМО специалист пояснил, что следует включить в утренний рацион куриные яйца. Они богаты белками, которые усваиваются практически полностью, витаминами, в том числе холином, и полезными жирами.

Правильный завтрак должен содержать основные микроэлементы, и главные из них — это качественные белки и жиры, а также сложные углеводы для энергии на весь день, — пояснил врач.

Также можно есть на завтрак макароны из твердых сортов пшеницы. Они дадут энергию. В блюдо следует добавить оливковое масло и перец, чтобы улучшить работу желчного пузыря. Байо уточнил, что для завтрака хорошо подходит овсянка, которая долго варится, и гречка.

Кроме того, полезны и молочные продукты. Они содержат питательные вещества, калий, кальций и витамин D. При желании съесть на завтрак омлет или яичницу стоит добавить в блюдо свежие овощи. Тем, кто находится на посту или выходит из голодания, врач посоветовал добавить в рацион салат из яблок и моркови.

Диетолог Маргарита Королева ранее порекомендовала завтракать испанскими тостами. Специалист подчеркнула, что для этого блюда используется подсушенный цельнозерновой хлеб. При этом она призвала не использовать тостеры, а сушить хлеб с вечера.