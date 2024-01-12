Врач дала советы, как восстановить пищеварение после праздников Врач Зурнаджан: правильное питание восстановит пищеварение после праздников

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Правильное питание поможет восстановить пищеварение после новогодних праздников, рассказала врач-гастроэнтеролог Ирина Зурнаджан. В разговоре с aif.ru специалист уточнила, что нужно есть больше пищи, богатой клетчаткой, а также пить достаточное количество воды. Кроме того, в некоторых случаях для восстановления потребуется лечение, назначенное медиками.

Нормализовать пищеварение невозможно без правильного питания, в том числе употребления пищи, богатой клетчаткой, и достаточного количества воды, а в некоторых случаях — без назначенного врачом лечения, — отметила врач.

Важным условием для налаживания пищеварения является физическая активность. Зурнаджан посоветовала выполнять комплекс упражнений, направленный на укрепление мышц брюшного пресса, диафрагмы и тазового дна. Благодаря физической нагрузке активизируется перистальтика и улучшается кровообращение. Это помогает предотвратить запоры и избавиться от вздутия живота. Врач предупредила, что упражнения нельзя делать после еды, при беременности и острых болях.

Врач-диетолог Елена Соломатина ранее рассказала, что в разгрузочные дни не стоит употреблять в пищу жирные, соленые и острые блюда, чтобы поберечь органы желудочно-кишечного тракта. По словам специалиста, также лучше убрать из рациона красители, консерванты и усилители вкуса.