Не отказ, а замена: Гарик Сукачёв выступит вместо «Би-2» в рамках ПМЭФ Концерт группы «Би-2» во время проведения ПМЭФ не состоится

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В Санкт-Петербурге не состоится концерт группы «Би-2». Он был намечен на 17 июня и должен был пройти в одном из ресторанов Ginza. Все желающие могут вернуть деньги или использовать билеты для посещения концерта Гарика Сукачёва, который состоится 16 июня. Об этом ТАСС сообщил PR-менеджер ресторанов под знаком качества Ginza Project.

По словам менеджера, в СМИ появилась информация о том, что концерт группы «Би-2» в ресторане Ginza по время Петербургского международного экономического форума был отменён. В компании опровергли подобную формулировку.

Мы бы хотели опровергнуть эту информацию и сообщить, что концерт не отменяется, будет произведена замена: вместо группы «Би-2» (выступление должно было быть 17 июня) в ресторане выступит Гарик Сукачев (выступление состоится 16 июня в 21:00), — сообщил PR-менеджер.

Все купившие билеты на концерт «Би-2» могут обменять билеты на выступление Сукачёва. Тем, кого не устроит подобный вариант, вернут деньги. По словам менеджера, «замена произошла из-за динамики продаж».

В середине мая «Би-2» перенесли концерты в Казани, Уфе, Астрахани, Чебоксарах, Таллине, Перми и Ярославле, которые должны были состояться летом этого года, на осень. Также группа перенесла концерт в Москве, он пройдёт 10 июня 2023 года.