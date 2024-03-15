Гарик Харламов может лишиться бизнеса из-за проблем с налоговой SHOT: ФНС заблокировала счета компании юмориста Харламова «Здрасьте, приехали!»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Гарик Харламов

Telegram-канал SHOT сообщает, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании по доставке еды «Здрасьте, приехали!», которая принадлежит юмористу Гарику Харламову. По его данным, в ближайшее время это предприятие может быть ликвидировано.

В публикации отмечается, что компания появилась в 2022 году, руководит ею сводная сестра артиста 24-летняя Алина Малания. Как выяснил канал, ФНС потребовала от «Здрасьте, приехали!» финансовую отчетность за 2023 год, но не дождалась документов, а потому заморозила счета предприятия.

Ранее стало известно, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета компании «Коленки пчелы», которая занимается производством чипсов и энергетиков Easy Peasy. 45% акций бренда принадлежат блогеру Анастасии Ивлеевой.

Совладельцами бизнеса являются предприниматели Паулюс Виталиус и Алексей Клочков, им принадлежит по 27,5% акций компании. Точная причина блокировки не называется, однако СМИ предполагают, что санкции могут быть связаны с неуплатой налогов, сборов, пеней и штрафов.

До этого сообщалось, что Ивлеева подала в суд на производителя своих энергетических напитков Easy Peasy. Звезда потребовала с предприятия 4,6 млн рублей.