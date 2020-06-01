Ганзя предложила платить домохозяйкам пособия только во время пандемии

https://static.news.ru/photo/cf546bde-a415-11ea-843f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Вера Ганзя поддержала идею ЛДПР о выплате пособий домохозяйкам. При этом высказалась против такой поддержки на постоянной основе.

Вопрос здесь, конечно, спорный, потому что домохозяйки и были домохозяйками, то есть они не имели никаких доходов. И поэтому компенсировать, по сути, таким людям нечего. А с другой стороны, они такие же граждане, они занимаются воспитанием детей, — цитирует парламентария KP.RU

По мнению Ганзи, небольшая сумма в качестве поддержки домохозяйкам не помешает. Однако предоставлять им помощь следует только в период пандемии. В такой ситуации помогать необходимо всем, независимо от социального статуса, считает депутат.

Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, в котором предлагают выплачивать пособия домохозяйкам в размере МРОТ (12 30 рублей). Инициатива распространяется на семьи, где среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов.

Как писал NEWS.ru, в правительстве проект раскритиковали, отметив, что авторы не привели точных формулировок, не определили период выплаты пособия и основания для её прекращения. Кроме того, в документе не указаны источники финансирования для реализации инициативы.