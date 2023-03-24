Галлямов высказал предположение, за что его объявили в розыск РБК: Галлямов считает, что его разыскивают по делу о дискредитации ВС России

Российский политолог Аббас Галлямов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), предположил, что его могут разыскивать по делу о дискредитации Вооруженных сил России, передает РБК. Он добавил, что пока не получал «ни повесток, ни звонков, никаких сигналов».

Могу предположить, что против меня возбудили статью о дискредитации армии. Повторюсь, это мое предположение, — заявил он.

Ранее сегодня МВД объявило Галлямова в федеральный розыск по уголовной статье.

10 февраля Минюст РФ включил Галлямова в перечень иностранных агентов. В ведомстве объяснили это решение тем, что политолог распространял материалы иностранных агентов, высказывался против российской спецоперации на Украине, а также выступал в качестве эксперта на информационных площадках, предоставляемых зарубежными структурами. Министерство отмечало, что в данный момент Галлямов проживает за пределами страны.

Накануне Басманный районный суд в Москве заочно арестовал на два месяца политика Максима Каца (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Такое решение вынесла судья Наталья Дударь. Против него ведется разбирательство по уголовной статье о распространении фейков об армии РФ.