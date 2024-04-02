Галкин в Грязи, «агрессия» Ивлеевой, шутинг в Финляндии: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Юморист Максим Галкин, Анастасия Ивлеева

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) рассказал, что занимался садоводством, когда жил в подмосковной деревне Грязь, теперь там хозяйничают новые жильцы. Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий назвал «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой одним из примеров «ментальной агрессии против России», которые разрабатывают в НАТО. Двенадцатилетний подросток расстрелял сверстников в школе финского города Вантаа, один ребенок погиб на месте, еще двое госпитализированы в тяжелом состоянии. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Почему Галкин скучает по России

Супруг Аллы Пугачевой Максим Галкин в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) предался воспоминаниям и впервые за долгое время упомянул брошенный в деревне Грязь замок. Юморист опубликовал ролик, в котором сообщил, что на своей израильской вилле в свободное от гастролей время занялся садоводством, он выращивает апельсины, авокадо, маракуйю и лимоны.

При этом артист добавил, что раньше, проживая в Подмосковье, выращивал помидоры, огурцы и другие овощи, и они по-прежнему растут на том участке. По словам Галкина, урожай не пропадает, его собирают новые жильцы. Поклонники юмориста увидели в заявлении Галкина намек на то, что продавать особняк они с Пугачевой не планируют.

Точное местонахождение звездной четы неизвестно. Сама артистка редко делится постами в соцсетях. После отъезда из России пара вместе с детьми жила в Израиле, но в конце октября перебралась на Кипр. Позднее артисты не сообщали о своих планах переехать в другую страну на ПМЖ.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Pressovement press conference in Moscow Максим Галкин

В начале апреля скандальный шоумен и музыкант Стас Барецкий в беседе с NEWS.ru заявил, что приобрел замок Пугачевой и Галкина и поселил там своих родственников, а также бывшую возлюбленную. Как уточнил экс-участник группы «Ленинград», сейчас в особняке проживают порядка 30 человек. При этом, согласно данным одного из сайтов по поиску недвижимости, стоимость объекта оценивается в миллиард рублей.

«Там мои родственники выращивают овощи и так далее. Плюс свою бывшую я туда устроил, она хозяйством занимается. В замке идет жизнь, все двигается. Я ничего не придумываю, приезжаю спокойно, соседи знают. Видите, у Максима проблемы с визитом в Россию, а Пугачева не торопится», — заявил Барецкий, добавив, что в доме до сих пор остаются вещи Пугачевой и Галкина.

До этого шоумен рассказывал, что практически выкупил особняк и подумывает устроить туда актера Никиту Кологривого из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» на работу дворецким.

«У нас все хорошо. Я уже практически выкупил особняк Пугачевой. Есть проблемы только из-за Галкина, так как его объявили иноагентом. Сложно сейчас переоформить документы. Все, что я говорил, это правда, что я покупаю замок, но возникли сложности, так как Галкину сюда не приехать для оформления документов. Нужны его подписи, его участие, он не может приехать — боится. Кологривого я бы взял дворецким», — говорил Барецкий 20 марта.

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru Виталий Бородин

В свою очередь глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин неоднократно предлагал конфисковать замок Галкина и Пугачевой в деревне Грязь. По его мнению, юморист может стать одним из тех, в отношении кого применят новый закон о конфискации имущества за фейки об армии и призывы к нарушению безопасности страны.

«Галкин постоянно дискредитирует специальную военную операцию. В случае если будет возбуждено уголовное дело по дискредитации СВО, в его рамках будет наложен арест на дом», — сказал общественник в разговоре с NEWS.ru.

Как Ивлеева связана с НАТО

Советник министра обороны РФ Андрей Ильницкий в своей статье назвал «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой одним из примеров «ментальной агрессии против России». По его словам, это инструменты, разработанные США и НАТО. Запад таким способом внедряет в общество идеологические платформы деградации и безответственности, пояснил он.

«Эти технологии деградации заходят и к нам. Нашумевшая в декабре 2023 года „голая“ вечеринка является актом ментальной агрессии, направленной на раскол и разложение российского общества, и молодежи прежде всего», — отметил Ильницкий.

Нашумевшая вечеринка, как считает советник Сергея Шойгу, была организована неслучайно. Инцидент стал примером «технологии разрушения государства и русского мира через деградацию элит», считает он.

Сама Ивлеева после организации «голой» вечеринки перестала вести активную публичную деятельность и поставила светскую жизнь на паузу. Телеведущая изредка комментировала события в стране. Также сообщалось, что сейчас Ивлеева проживает в Подмосковье и редко выбирается в столицу.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

После послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию Ивлеева вышла на связь и сообщила, что впервые посмотрела ежегодное обращение главы государства. По словам блогера, в последние месяцы она пытается разобраться во многих вопросах, которым раньше не уделяла внимания. Позже она опубликовала свое фото с избирательного участка, где, как призналась, отдала свой голос за Путина.

Большую активность блогер проявила после теракта в «Крокус Сити Холле». Ивлеева призвала москвичей и жителей Подмосковья сдать донорскую кровь в связи с внушительным числом пострадавших. Также она заменила аватар в своем Telegram-канале на черный квадрат и выразила соболезнования в связи с трагедией.

В исправление Ивлеевой верят в «Отряде Путина». Активистки из Краснодара даже пригласили блогера в кубанскую столицу, пообещав научить готовить, шить, вязать и «любить страну».

«Верим тебе, Настя Ивлеева, что ты этого не хотела делать, но у тебя получилось, ты немножечко заблудилась в этой жизни. Приезжай к нам в Краснодар в „Отряды Путина“. Мы тебя научим жить, как вести себя в этом мире реальном и всему прочему научим», — говорят бабушки на опубликованном видеообращении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева

Что известно о финском стрелке

Двенадцатилетний подросток пришел в школу финского города Вантаа примерно в 09:00 по местному времени и расстрелял сверстников, сообщили в пресс-службе полиции. Изначально сообщалось о трех пострадавших, однако позже стало известно, что один ученик скончался на месте, а двое других — в тяжелом состоянии.

Стрелок после шутинга сбежал, его задержали спустя примерно час в Хельсинки. При нем было оружие, мальчик не оказал сопротивления правоохранителям и не стал отрицать причастность к атаке. Отмечается, что школьник использовал лицензированный пистолет, который принадлежит кому-то из его близких родственников. Задержанный ранее не был замечен в нарушении законов и порядков.

В связи с трагедией 3 апреля в школах Вантаа поднимут траурные флаги в связи с трагедией. При этом занятия в учебных заведениях отменять не будут. С учениками планируется обсудить случившееся.

Фото: IMAGO/Markku Ulander/Global Look Press Обстановка у финской школы в г. Вантаа

В декабре 2023 года шутинг произошел в брянской гимназии № 5 во время урока биологии. Ученица восьмого класса пронесла в учебное учреждение дробовик в тубусе и открыла огонь по одноклассникам. В результате погибла восьмиклассница Мария, еще пять учеников получили ранения. После этого школьница покончила с собой. Возбуждены уголовные дела об убийстве, халатности и небрежном хранении оружия. Вероятной причиной стрельбы стала травля со стороны других учеников и конфликты с преподавателями.

После этого случая чешский студент-искусствовед Давид Козак открыл стрельбу в Карловом университете в Праге в конце того же месяца. По данным полиции, погибло не менее 15 человек. Убийца писал, что российская школьница «слишком мало убила» и он хотел «исправить ошибку». Эта атака стала крупнейшим массовым убийством в Чехии.

При этом после массового убийства в Telegram был обнаружен канал стрелка, который писал о том, что «ненавидит мир» и хочет уйти из жизни, причинив как можно больше боли. 24-летний чешский студент вел канал на русском языке.

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