Галкин, обстрел в Донецке, сын в тюрьме: куда пропал адвокат Павел Астахов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Павел Астахов

Адвокат и телеведущий Павел Астахов около семи лет назад оставил пост уполномоченного по правам ребенка при президенте РФ. Чем он сейчас занимается, что известно о его общественной деятельности?

Чем сейчас занимается Павел Астахов

Павел Астахов занимается юридической и общественной деятельностью. Астахов ведет программу «Простые чудеса» на телеканале «Спас», в которой православные верующие рассказывают о произошедших с ними удивительных событиях.

Он также снимает фильмы о спецоперации. Адвокат выпустил ленту «С чего начинается Родина» и документальное кино «Чудо на фронте, или В окопах атеистов нет». В последнюю работу вошли интервью священников и военнослужащих в зоне СВО, в том числе командира бригады «Восток» донецкого ополчения Александра Ходаковского.

Павел Астахов не хочет возвращаться в политику. Он уверен, что работой и общественной деятельностью можно заниматься вне партий.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Павел Астахов и Светлана Астахова

Как Астахов помогает жителям Донбасса

Павел Астахов регулярно ездил в Донбасс с 2015 года с гуманитарной помощью. После начала спецоперации он продолжил помогать местным жителям.

«Уже в 2022 году я ездил в Мариуполь, на следующий день после того, как с „Азовстали“ вывели боевиков. Мы и сейчас ездим в ДНР с телеканалом „Спас“. Везем гуманитарный груз: бронежилеты, каски, перевязочные материалы — все самое необходимое. Это все надо делать», — рассказал он в интервью NEWS.ru.

Также Астахов готов быть защитником жителей ДНР и ЛНР, если они решат потребовать у Украины выплаты компенсаций за погибших родственников, разрушенное жилье и инфраструктуру.

В январе 2023 года Астахов попал под минометный обстрел в Донецке, неподалеку от Иверского монастыря. О случившемся сообщил телеведущий Борис Корчевников. Он опубликовал запись, на которой адвокат отшучивается словами «Бывает. Бог не выдаст — свинья не съест. Поближе к матушке земле».

Как Астахов отзывается о Галкине

Павел Астахов считает юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) хорошим человеком, который спустя время будет жалеть, что критиковал Россию.

«Максима Галкина надо выпороть хорошенько, мало его папа-генерал порол в детстве. Жалко мне его — талантливый человек, разменялся. Мне кажется, что он будет сожалеть о своем поступке. Придет время, они все об этом пожалеют», — отметил Астахов.

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Максим Галкин

За что сын Астахова попал в тюрьму

Сын Павла Астахова Антон в ноябре 2022 года был приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. Фрунзенский районный суд Саратова признал его виновным по делу об афере с кредитами саратовского НВК-банка на 75 млн рублей.

По данным следствия, Антон Астахов вместе с бывшим деловым партнером незаконно получили контроль над одной из фирм, после чего оформили на нее кредиты и провели несколько фиктивных сделок.

Сын адвоката вину в содеянном не признал, его деловой партнер на момент судебного дела находился за пределами России и был объявлен в розыск.

Чем известен Павел Астахов

Адвокат и телеведущий Павел Астахов родился 8 сентября 1966 года в Москве. В 1991 году окончил Высшую школу КГБ СССР, в начале 2000-х годов учился в магистратуре школы права Питтсбургского университета в США.

С 90-х годов он занимался частной адвокатской практикой. Среди его клиентов были экс-мэр Москвы Юрий Лужков, бывший министр культуры Михаил Швыдкой, артисты Кристина Орбакайте, Лада Дэнс, Филипп Киркоров.

В 2008 году Астахов был избран членом Общественной палаты, а в следующем году назначен полномочным представителем при президенте России по правам ребенка. В 2016-м Астахов попросил освободить его от должности детского омбудсмена.

Павел Астахов также известен как телеведущий. С 2004 по 2012 год он вел судебное шоу «Час суда», где снимался в роли мирового судьи. Также он вел общественно-политическую программу «Три угла с Павлом Астаховым» и передачу «По делам несовершеннолетних».

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