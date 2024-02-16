Галкин отреагировал на новость о смерти Навального Галкин выразил соболезнования в связи со смертью Навального

Фото: Андрей Любимов/АГН «Москва»

Максим Галкин

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) выразил соболезнования в связи со смертью осужденного оппозиционера Алексея Навального. На своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) шоумен заявил, что у него «нет слов», и пожелал сил его родным и близким пережить горе.

О смерти Навального ранее сообщила пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу. Осужденному стало плохо в исправительной колонии № 3 «Полярный волк», он потерял сознание во время прогулки. По предварительной информации, причиной смерти оппозиционера стал оторвавшийся тромб.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о смерти Навального. По его словам, сотрудники ФСИН занимаются всеми проверками и выяснением обстоятельств случившегося. Песков подчеркнул, что в этом вопросе не требуется особых поручений.

Представители общественной наблюдательной комиссии по ЯНАО ранее заявили, что Навальный не отправлял им никаких жалоб на здоровье. Председатель комиссии Данила Гонтарь заявил, что члены ОНК планировали посетить осужденного в колонии в конце января, но визит так и не состоялся.