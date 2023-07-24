«Гайки будут закручиваться»: адвокат о внеплановых проверках иноагентов Адвокат Жорин: внеплановые проверки Минюста направлены на усложнение жизни иноагентам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Адвокат Сергей Жорин

Закон о расширении полномочий Минюста РФ, согласно которому ведомство сможет внепланово проверять иноагентов, направлен на то, чтобы максимально усложнить им жизнь, сообщил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, институт иностранных агентов был создан для патриотически настроенного населения, чтобы люди понимали, кто «враг народа». Жорин считает, что это не последние поправки об иноагентах.

Иноагент в понимании тех, кто это придумал, чуть ли не предатель, за один миллиметр до изменника родины. А второй аспект — максимально усложнить жизнь иноагентам: ввести для них максимальные ограничения, требования, запреты, плашки. Не все иноагенты соблюдают эти ограничения, тем более не все глубоко переживают о случившемся. Наверное, властям это не очень не нравится. Не для того был учрежден этот институт, чтобы иноагенты жили припеваюче. Гайки будут закручиваться, требования усложняться, — считает Жорин.

Как отметил адвокат, одна из задач власти — максимально изолировать иноагентов от всех остальных, но, видимо, это проходит не так, как того хотели инициаторы.

Я уверен, это не последний закон, все это будет усложняться, чтобы пограничные граждане и организации понимали, что их ждет, — добавил Жорин.

Сегодня, 24 июля, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому невыполнение предписаний Минюста РФ по иностранным агентам будет наказываться штрафом в размере до 300 тысяч рублей. Глава государства также дал министерству право на проведение внеплановых проверок для иноагентов.