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Гаишники получат приборы для мгновенного выявления пьяниц за рулём

05:03, 20 ноября 2020 13
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников заявил, что автоинспекторов вскоре обеспечат новыми приборами, которые позволяют быстро определять наличие алкоголя или наркотиков у водителей.

Это не алкотестер — это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ, — пояснил Черников в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что некоторые индикаторы за считанные секунды определяют наличие запрещённых веществ в слюне, а другие — в выдыхаемом воздухе.

Приборы позволят автоинспектору быстро выявить нарушителя и отправить его на медосвидетельствование. Такому водителю инспектор уже не позволит сесть за руль.

Ранее NEWS.ru сообщал, что более половины (58%) всех нарушений ПДД в Москве в 2020 году приходится на превышение скорости. Об этом свидетельствуют данные дептранса столицы. На втором месте несоблюдение правил разметки (25%), на третьем — езда по выделенной полосе (6%). Ещё в 5% случаев столичные водители попадались на игнорировании знаков дорожного движения.

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