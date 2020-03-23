Госавтоинспекция МВД России начнёт снимать с регистрации автомобили умерших людей и штрафовать водителей, не являющихся наследниками, уличённых в управлении такими транспортными средствами.
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ГАИ озаботилась данной проблемой после ДТП в Москве на Бутырской улице. Собственник автомобиля, на котором сбили человека, давно умер, однако на его имя продолжали приходить штрафы, которых набралось более 650.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в России могут начать использовать дорожные камеры для выявления людей, которые разговаривают по телефону за рулём.
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