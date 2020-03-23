https://static.news.ru/photo/b4d3f8ba-6d2e-11ea-b90e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госавтоинспекция МВД России начнёт снимать с регистрации автомобили умерших людей и штрафовать водителей, не являющихся наследниками, уличённых в управлении такими транспортными средствами.

Об этом сообщает «Российская газета». ГАИ уже начала получать соответствующую информацию от Федеральной налоговой службы. Регистрационные органы будут снимать автомобили умерших с учёта без предупреждения наследников, которым придётся регистрировать автомобиль на себя после вступления в права наследования.

ГАИ озаботилась данной проблемой после ДТП в Москве на Бутырской улице. Собственник автомобиля, на котором сбили человека, давно умер, однако на его имя продолжали приходить штрафы, которых набралось более 650.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что в России могут начать использовать дорожные камеры для выявления людей, которые разговаривают по телефону за рулём.