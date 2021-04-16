Гадость и подлость: в Госдуме оценили слова Зеленского о Крыме и Донбассе

https://static.news.ru/photo/37fbc34c-9f80-11eb-816e-96000091f725_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет оценил слова президента Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе. Крымский депутат отметил, что последний опять всячески пытается подло напакостить полуострову, пишет РИА Новости.

Ничего сделать не может, так решил теперь избрать подлый метод запугивания. Не дождётся, — сказал Шеремет.

По словам депутата Госдумы, Крым на текущий день является одним из самых процветающих регионов России, чего, к слову, не было во времена, когда полуостров входил в состав Украины. Шеремет подчеркнул, что даже зарубежные специалисты высоко оценивают благосостояние региона.

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина также прокомментировала заявления Зеленского. По её словам, президенту Украины стоит посмотреть, во что он превратил свою страну, а не рассуждать о территориях Крыма и Донбасса как о «мёртвых», писал NEWS.ru.

Ранее Зеленский сказал, что Донбасс и Крым может ждать будущее, которое можно сравнить с «зоной отчуждения в Чернобыле». Как полагает президент, подобное будущее можно изменить в случае, если жители этих территорий начнут считать себя украинцами.