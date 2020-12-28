«Гадкий пропагандист»: блогер опознал на Соловьёве толстовку за 125 тысяч

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Российский телеведущий Владимир Соловьев вышел в эфир своей передачи «Соловьёв LIVE» в редкой дизайнерской толстовке. На выпуск обратил внимание фотограф Сергей Калюжный, опознавший на журналисте дорогую вещь. Её примерная стоимость составляет 125 тысяч рублей.

Соловьёв сидит в кадре в худи красного цвета с изображением серпа и молота жёлтого цвета. Калюжный считает, что в 2016-м было выпущено 50 таких толстовок, цена каждой составляла $770 (56 тысяч рублей). По его мнению, в 2020 году стоимость вещи доходит до $1700 (125 тысяч рублей).

Гадкий пропагандист Соловьёв, оказывается, модник. Было выпущено всего 50 толстовок <...> с серпом и молотом, — написа л Калюжный в строиз своей страницы в социальной сети Instagram.

Накануне российский комик Гарик Харламов призвал журналистов Владимира Соловьёва и Дмитрия Гордона перейти от слов к делу и «реально забиться». Заодно шоумен показал, как можно вырвать у оппонента ребро и им же выколоть глаз. Распространённый недавно ролик в Сети, на кадрах которого Гордон наносит удары воображаемому противнику, наделал немало шума. В Интернете тут же отметили не лучшую спортивную форму интервьюера, намекнув, что Гордон отнял у оппозиционера Алексея Навального звание «Сисяна».

Ранее NEWS.ru сообщал, что организаторы и участники реалити-шоу «Дом-2» несут ответственность за появление целого «поколения уродцев». Об этом заявил телеведущий Владимир Соловьёв во время разговора с экс-участницей проекта Викторией Боней. Девушка, участвовавшая в этой программе, причастна к тому, что появилась подобная прослойка общества, уверен журналист.