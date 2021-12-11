Фёдор Конюхов назвал способ победить депрессию

Люди, которые говорят о выгорании и депрессии, являются бездельниками, им нужно просто чем-нибудь заняться. Так считает знаменитый российский путешественник и исследователь Фёдор Конюхов. Желающим преодолеть уныние он советует идти работать на стройку, пишет Lenta.ru.

Так, по мнению Конюхова, те, кто жалуется на депрессию, могут пойти работать на стройку или взять из детского дома ребёнка, если нет своего.

Я где-то читал, что женщина в Китае купила участок промышленной земли и за свою жизнь посадила один миллион деревьев! Вот это точно не зря прожитая жизнь. Уверен, у неё не было депрессии, — рассказал исследователь.

Конюхов также считает, что вылечиться от уныния нельзя с помощью путешествий, поскольку убежать от своих проблем в горы или океан всё равно не получится и человек рано или поздно вернётся к себе. По его словам, главное путешествие жизни человека — это сама жизнь.

12 декабря Федору Конюхову исполнилось 70 лет. За свою жизнь он успел совершить более 50 экспедиций, четыре кругосветных путешествия, установил 25 мировых рекордов, а также стал первым гражданином России, покорившим семь высочайших вершин шести частей света, а также оба земных полюса.

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