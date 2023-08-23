Футуролог объяснил, почему россияне за 20 лет не построят лунную базу Футуролог Медведев: у России нет наработок для постройки лунной базы

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Строительство российской базы на Луне невозможно даже через 20 лет, заявил NEWS.ru футуролог Данила Медведев. По его словам, для этого нужно использовать довольно большое количество различных инновационных технологий. У России, уверен футуролог, пока нет даже наработок, чтобы в ближайшие несколько лет их создать.

Чтобы делать серьезные вещи, например построить базу на Луне, нужен слишком большой пласт технологий. А у нас такого задела сейчас нет, — говорит Данила Медведев.

По его словам, строительство лунной базы невозможно даже при самом оптимистичном сценарии, если российские космонавты спустя 5–10 лет все же высадятся на земной спутник. Футуролог добавил, что самые первые минимальные результаты при успешной работе можно будет получить только спустя 10–20 лет.

Даже если наплевать на все ограничения, вложить в отрасль гигантские ресурсы, создать хорошую инженерную культуру и собрать лучших специалистов, все равно первые результаты мы получим через 10–20 лет, — сказал Медведев.

Однако, он добавил, что если в других отраслях, например атомной энергетике, разработке нанотехнологий и искусственного интеллекта, произойдут прорывы, то за ними существенно подтянется и космическая сфера.

23 августа Индийское космическое агентство успешно посадило аппарат «Чандраян-3» на поверхность Луны. А 20 августа потерпела крушение запущенная Роскосмосом автоматическая станция «Луна-25». В госкорпорации заявили, что аппарат перешел на нерасчетную орбиту и столкнулся со спутником Земли. Ученые выдвинули две версии, почему «Луна-25» не достигла цели, — программный сбой и техническая неисправность.