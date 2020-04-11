Футбольный тренер Евсеев заявил, что альтернативы Путину нет

https://static.news.ru/photo/f1622f40-7c33-11ea-a2a0-fa163e074e61_660.jpg Вадим Евсеев Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Тренер футбольной команды «Уфа» Вадим Евсеев заявил, что замены нынешнему президенту Владимиру Путину нет. Он, по мнению наставника, единственный человек, способный управлять государством.

На эту роль, отметил Евсеев, не подходят ни Собчак, ни Навальный, и другого варианта кроме Путина у России просто нет.

Вы видите альтернативу? Навальный? Хорош вам, какой Навальный? Давайте ещё Собчак, устраиваете тут «Смехопанораму», — сыронизировал тренер в прямом эфире шоу #ОСТАЁМСЯДОМА в Instagram «Чемпионата».

Евсеев добавил, что верит абсолютно всему, что говорит действующий президент. Он отметил такие заслуги главы государства, как поднятие «армии с низов и назначение Шойгу». Также Путин хорошо относится к людям и является настоящим патриотом своей страны.

Ранее NEWS.ru сообщал, что россияне увидели вовлечённость президента РФ Владимира Путина в ситуацию с распространением коронавируса. Именно поэтому вырос его рейтинг после двух обращений к жителям страны.