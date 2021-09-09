Фурсенко рассказал о дефиците кадров в науке

На сегодняшний день в мире наблюдается дефицит знающих и толковых специалистов, которые разбираются в науке. Кроме того, нехватка квалифицированных кадров была всегда, а развитие технологий лишь усложняет эту проблему. Об этом «ФедералПресс» рассказал помощник президента Российской Федерации Андрей Фурсенко.

Дефицит хороших кадров есть всегда. То есть квалифицированных людей, которые способны выдать идею, реализовать и довести её до других. Таких всегда было немного, — отметил он.

По словам Фурсенко, в мире постепенно восстанавливается интерес к науке, потому что очень многие вещи с ней связаны. Поэтому потребность в умных и знающих людях будет всегда.

Кроме того, чем сильнее меняется окружающий мир, развиваются промышленность и технологии, тем острее будет ощущаться этот дефицит, так как всегда будут нужны люди, которые готовы стать лидерами, чтобы вести за собой людей и решать сложные задачи, заключил Фурсенко.

Ранее академик Российской академии образования, депутат Государственной думы II–VII созывов Олег Смолин рассказал, что позиции российского образования в мировом рейтинге продолжат падать. Эта проблема усугубится, если не ликвидировать кадровый кризис и не улучшить качество образования.