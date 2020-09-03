Фургал остался доволен условиями содержания в СИЗО

https://static.news.ru/photo/efa192bc-edf9-11ea-ba10-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Арестованный по обвинению в организации убийств экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал успокоил своих родственников, которые пришли в Басманный суд Москвы на заседание по продлению срока ареста, заявив, что он «сидит нормально, ровно».

Сынок, я сижу нормально, ровно, даже не переживайте, даже не парьтесь, — обратился Фургал к своему отпрыску.

По словам экс-губернатора, у него всё хорошо, передаёт РИА Новости.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске. Ему предъявлено обвинение в организации убийств по найму и покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30, 33). По версии следствия, чиновник в 2004–2005 годах организовал убийства двух бизнесменов и покушение на жизнь ещё одного. Против него дали показания другие фигуранты дела, но сам Фургал вину не признаёт. С момента его задержания в Хабаровском крае регулярно проходят акции протеста в его поддержку.

Басманный суд продлил срок ареста Фургала до 9 декабря.

Как писал NEWS.ru, лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и другим депутатам запретили посещать бывшего главу Хабаровского края на основании 18-й статьи федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», поскольку свидания предоставляются подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное дело.