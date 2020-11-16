Фургал захотел сделать прививку от COVID-19

https://static.news.ru/photo/6ac9695a-280c-11eb-bfcc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал захотел сделать прививку от коронавирусной инфекции вакциной российского производства «Спутник V». Об этом сообщил ответственный секретарь московской Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.

Мой коллега <...> сказал Сергею Ивановичу, что сделал прививку <...> сказал, что чувствует себя хорошо, уже прошёл месяц, и вот спустя месяц у него появились антитела. В свою очередь Сергей Иванович сказал, что был бы тоже не против, например, сделать себе подобную вакцину, — приводит слова Мельникова РИА Новости.

Фургал, напомним, находится в СИЗО «Лефортово». Он подозревается в причастности к организации ряда убийств в 2000-х годах — в частности, речь идёт о гибели предпринимателей Евгения Зори и Олега Булатова, а также о покушении на Александра Смольского. Фургал отказывается признавать вину.

«Спутник V» — первая зарегистрированная в мире вакцина от коронавируса. Она в числе 10 разрабатываемых в мире препаратов от COVID-19 в списке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) наиболее близка к окончанию третьей стадии клинических испытаний и к старту массового производства. В России вакцину тестируют 40 тысяч добровольцев, согласно первому промежуточному анализу данных третьей фазы исследований в нашей стране, её эффективность составляет 92%.

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