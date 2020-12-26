Фургал подаст иск о клевете к телеканалу «Россия 24»

https://static.news.ru/photo/4deb4fe6-4874-11eb-83fb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации двух убийств и покушении на убийство, подаст иск о клевете к телеканалу «Россия 24» из-за сюжета о его деле.

Он будет подавать иск о клевете, будет обсуждать с адвокатами, поскольку так он это оставить не может, — цитирует «Коммерсант» члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марину Литвинович.

Возмущение бывшего губернатора вызвал сюжет канала о том, что он якобы был вхож в криминальные круги и был известен как Доктор. В подтверждение этого была показана фотография из 1990-х годов.

Как писал NEWS.ru, ранее Мосгорсуд отказал в переводе Фургала под домашний арест. Адвокат бывшего губернатора пытался добиться, чтобы его подзащитный проживал у родственников в Москве. Ранее экс-чиновника в СИЗО посетил врач, поскольку он испытывает проблемы со здоровьем. Подробности не уточняются.

50-летнего Сергея Фургала задержали 9 июля. Следствие вменяет ему организацию убийств дальневосточных предпринимателей, которые были совершены в 2004–2005 годах. Экс-губернатор был эпатирован в Москву. Против него дали показания другие фигуранты дела. Фургал не признаёт вину и считает, что его дело политически мотивировано.