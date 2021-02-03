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Фургал отверг все предъявленные ему обвинения

13:50, 03 февраля 2021 112
Сергей Фургал Сергей Фургал Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отверг все обвинения, которые были предъявлены Следственным комитетом в окончательной редакции. Об этом заявил его адвокат.

Сергей Иванович вину в инкриминируемых ему преступлениях категорически отрицает, — заявил представитель защиты Михаил Карапетян.

В окончательной редакции Фургалу инкриминируют убийство двух и более человек, покушение на двух и более человек, незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, взрывных устройств и боеприпасов. По версии следствия, все эти действия были совершены в составе организованной преступной группы, сообщает ТАСС.

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был задержан 9 июля прошлого года по обвинению в организации убийств. Его перевезли в Москву, где Басманный суд арестовал чиновника на два месяца. 20 июля президент России Владимир Путин уволил Фургала с поста губернатора в связи с утратой доверия. В настоящее время арест экс-чиновника был продлён до 9 марта.

Как писал NEWS.ru, ранее Фургал дописал стихотворение о Хабаровском крае. Об этом заявил ответственный секретарь ОНК столицы Алексей Мельников. Бывший губернатор подчеркнул, что пока не знает, когда сможет представить свой стих, но обязательно его опубликует.

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