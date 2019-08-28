https://static.news.ru/photo/717086f8-c994-11e9-bd6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Федеральная таможенная служба сообщила, что ящерицы, крокодилы, пауки, попугаи и приматы являются самыми частыми животными для контрабанды в Россию.

Птиц и обезьян завозят из Африки и Южной Америки, а рептилий — из Таиланда, Вьетнама и Филиппин, передаёт ТАСС .

Кроме того, зафиксировано много попыток незаконного вывоза животных за пределы страны.

Из России чаще всего пытаются незаконно вывезти детёнышей тигров и медведей, кости и шкуры этих животных, желчь и лапы медведя, мускус кабарги, — отметил представитель ведомства.

Диких птиц пытаются доставить в страны Ближнего Востока, а части амурских тигров — в Китай, где их используют в народной медицине.

Ранее News.ru писал, что оренбургские полицейские выходили четыре тысячи редких черепах, которых конфисковали на границе с Казахстаном. Редких рептилий на общую стоимость 7,7 млн рублей везли в Россию контрабандой.

Везли животных в прицепе автомобиля Volvo, в документах они проходили как капуста. По словам водителя, он не знал, что везёт в фургоне, а с заказчиком, как и отправителем товара, не знаком.