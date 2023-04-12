Фтизиатр раскрыл, у скольких из 100 человек палочка Коха вызовет туберкулез Фтизиатр Смердин: палочка Коха вызовет туберкулез только у пяти человек из 100

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Возбудитель туберкулеза — палочка Коха — вызовет заболевание только у пяти человек из 100, рассказал NEWS.ru главный внештатный фтизиатр Министерства здравоохранения Московской области Сергей Смердин. Медик объяснил, что многие граждане живут с бактерией годами, так как иммунная система «держит ее под контролем».

Если в организм попала туберкулезная палочка, то человек не обязательно заболеет туберкулезом. Не каждый, получивший палочку Коха, немедленно заболевает. Из 100 человек примерно, зараженных туберкулезной палочкой, заболевает лишь пять, остальные спокойно сосуществуют с ней, их иммунная система в течение длительного времени держит туберкулезную палочку под контролем, это называется «инфицирование туберкулезом», — подчеркнул Смердин.

По его словам, если защитные силы организма ослабевают, то «дремлющая палочка Коха может начать размножаться и вызвать болезнь». Собеседник отметил, что ситуация напоминает мину замедленного действия.

Смердин также заявил, что теория о том, что туберкулез поражает только бедных и малообеспеченных людей — миф. Медик добавил, что от недуга не спасает полноценное питание и благополучие. По его словам, туберкулез сопровождает человека с самого его рождения, еще в роддоме младенцу делают первую прививку от него — БЦЖ.

Ранее терапевт Ирина Должкова назвала первыми признаками туберкулеза слабость, сонливость, плохой аппетит, повышенную температуру до 37–37,5 градуса. Кроме того, заметила врач, у человека появляется сухой кашель, а черты лица становятся заостренными. Маленькие дети при заболевании перестают набирать вес, добавила она.