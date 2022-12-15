FT: «близкий к Кремлю» миллиардер купил два Maybach, один — ради запчастей

Фото: Bernd Weissbrod/dpa/Global Look Press

Российский миллиардер, имя которого не раскрывается, рассказал в интервью Financial Times, что купил два Maybach, один из которых планирует разобрать на запчасти, отсутствующие в России из-за введенных Западом санкций. Он уточнил, что первоначально собирался купить Mercedes, но не смог его приобрести и решил купить два Maybach.

Если с одной машиной что-то произойдет, нужные детали и запчасти можно будет снять с другой, — объяснил бизнесмен.

Миллиардер предположил, что предметы роскоши всегда попадут в страну, независимо от санкций, так как потенциальная прибыль от контрабанды весьма высока. Другой олигарх предположил, что трудности такого рода будут иметь место в течение двух, трех или четырех лет, после чего рынок адаптируется благодаря новым цепочкам поставок и черному рынку, как это происходит в Иране.

Ранее Иран и Россия договорились о поставках автомобилей в рамках меморандума о взаимопонимании, подписав соответствующее соглашение на сумму $300 млн. На данный момент Иран уже поставляет свои авто в Азербайджан и Армению. Также страна начала поставлять машины собственного производства в Венесуэлу, куда было направлено более тысячи иранских машин.

Крупнейшим производителем машин в республике является компания Iran Khodro. На российском рынке уже появлялась одна из ее моделей — седан Samand, созданный на базе Peugeot 405. Страна также выпускает другие автомобили на базе французских и китайских моделей.