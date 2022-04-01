ФССП приостановит взыскание долгов с участников спецоперации на Украине

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) приостановит взыскание задолженностей с военнослужащих и росгвардейцев, которые участвуют в спецоперации на Украине. Банкам предлагается рассмотреть возможность отозвать заявления о взыскании заложенного имущества, передаёт РИА Новости.

В отношении должников, участвующих в боевых действиях в составе ВС РФ, других войск..., исполнительные производства подлежат приостановлению полностью или частично, — сообщили агентству в пресс-службе ФССП.

Кроме того, данная мера может быт распространена на представителей социально незащищённых категория граждан.

Президент Владимир Путин на прошлой неделе подписал указ о признании участников спецоперации ветеранами боевых действий. Получившим данный статус гарантируется денежное пособие, жилищно-коммунальные льготы, а также поддержка членов семьи. По предварительным оценкам Минобороны, для реализации инициативы необходимо государственное финансирование в размере 5 млрд рублей.

Путин принял решение о начале операции 24 февраля. В обращении к украинцам он отметил, что это связано с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы. Глава государства подчеркнул, что РФ не стремится к ущемлению интересов Украины и её народа.