Федеральная служба судебных приставов (ФССП) ответила на предложение Минюста разрешить приставам взламывать двери в квартиры с целью проверок.
В службе заявили, что законодательство не наделяет ФССП правом самостоятельно принимать решения по данному вопросу, сообщает радиостанция «
Как ранее писал News.ru, в Минюсте считают, что у приставов должно быть право вторгаться в жилища россиян путём взлома дверей с целью проверки газового оборудования или законности перепланировки. В ведомстве уточнили, что такой способ проникновения возможен только при отказе хозяев добровольно впустить сотрудников ведомства.