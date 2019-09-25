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Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки подготовила рекомендации по проведению итогового сочинения в 2019–2020 учебном году.

Ведомство разъяснило, каким образом нужно организовывать сочинение, как оценивать работу по аргументации, логике рассуждения, композиции, соответствию теме и грамотности. Рекомендации направлены в регионы страны, а также опубликованы на сайте ведомства....