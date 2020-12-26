ФССП назвала основные причины попадания россиян в список невыездных

https://static.news.ru/photo/579820b8-47e4-11eb-97e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Более четырёх миллионов россиян не могут покинуть пределы страны из-за долгов. Основными причинами этого являются непогашенные задолженности по кредитам, ЖКУ и алиментам, рассказали в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

Отмечается, что по состоянию на 1 декабря 2020 года в списке невыездных числилось 4,1 млн граждан, что на 700 тысяч (или на 20%) больше, чем годом ранее, и в 2,5 раза больше, чем три года назад, передаёт ТАСС.

Чаще всего ограничивают право на выезд злостным неплательщикам алиментов, также в список попадает треть должников по кредитам. В последние годы мера применяется и к задолжавшим за коммунальные услуги.

С января по декабрь 2020 года выдано 8,3 млн постановлений о временном ограничении права на выезд должников, к началу зимы невыездные погасили свои долги на 41,5 млрд рублей.

Как писал NEWS.ru, столичные судебные приставы начали взыскивать штрафы с нарушителей самоизоляции в период пандемии COVID-19. По данным пресс-службы ГУ ФССП по городу, на 1 декабря на принудительное исполнение поступило 247 постановлений о взыскании административных штрафов за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения.