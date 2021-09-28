ФСС предложил законопроект о реабилитации пострадавших на работе россиян

Фонд социального страхования (ФСС) предложил законопроект, согласно которому пострадавшим на работе россиянам будут оказывать медицинскую и психологическую помощь. Реабилитационные менеджеры помогут работникам поправить здоровье или даже найти новую работу. Об этом пишет «Парламентская газета» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Итогом комплексной реабилитации лиц, пострадавших на производстве, помимо минимизации физических последствий несчастного случая на производстве является их трудоустройство, — пояснили в пресс-службе.

Впервые на эту тему заговорила вице-премьер России Татьяна Голикова при поддержке премьер-министра Михаила Мишустина на совещании с главой правительства 20 сентября. Основная идея нововведений заключается в том, чтобы на законодательном уровне урегулировать право работника на медицинскую помощь и другого рода поддержку от работодателя при получении травмы на производстве.

Реабилитационные менеджеры помогут работникам взаимодействовать с врачебными комиссиями, службами занятости и другими ведомствами. Также они будут отстаивать право пострадавшего вернуться на прежнюю работу или же помогут найти другую, более подходящую работнику по состоянию здоровья.

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