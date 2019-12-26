https://static.news.ru/photo/08033852-27e8-11ea-9f35-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

В Федеральной службе охраны (ФСО) отказались раскрывать подробности опроса общественного мнения, на который сослался президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Он тогда заявил, что у большинства людей нет ощущения перемен к лучшему и об этом говорят опросы структур, которым невозможно не доверять, «в том числе Федеральной службы охраны».

Без комментариев, — ответили ТАСС в ФСО на просьбу рассказать о деталях и результатах этого опроса.

При этом на сайте ФСО действительно среди задач и полномочий значится «информационно-технологическое и информационно-аналитическое обеспечение государственных органов».

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин заявил, что у него нет уверенности, что большинство россиян почувствовали изменение своей жизни к лучшему в результате реализации национальных проектов. По его словам, об этом говорят даже опросы общественного мнения структурами, «которым мы не можем не доверять, в том числе Федеральной службой охраны». Путин выступил против того, чтобы корректировать целевые показатели проектов и снижать заявленную планку.