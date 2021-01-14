ФСИН собирается задержать Навального по прибытии в Россию

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Специалисты Федеральной службы исполнения наказаний России предпримут все действия по задержанию Алексея Навального до решения суда о замене условного срока на реальный.

В связи с тем, что фактическое место нахождения осужденного с 24.09.2020 г. УФСИН не известно, 27.11.2020 г. в отношении Навального А.А. были начаты первоначальные розыскные мероприятия, а 29.12.2020 г. осужденный Навальный А.А. был объявлен в розыск с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения Навального А.А., — передаёт сообщение пресс-бюро УФСИН «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что «учитывая указанные факты злостных нарушений, руководствуясь принципом неотвратимости ответственности и требованиями законов, одинаково равными для всех без исключения граждан РФ, УФСИН по Москве обязано предпринять все действия по задержанию нарушителя Навального А.А. до решения суда о замене условного срока на реальный».

Ранее адвокат оппозиционного политика Вадим Кобзев заявил, что Навальный находится с 29 декабря в федеральном розыске в РФ. По его словам, подзащитного могут задержать в аэропорту сразу после возвращения в Москву. Защитник отметил, что Навального всё равно должны потом отпустить, так как никакой меры пресечения в отношении его нет.

В конце декабря 2020 года Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Навального по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, оппозиционер потратил на личные цели больше 356 млн рублей из денег, собранных в качестве пожертвований в некоммерческие организации, в числе которых созданный им Фонд борьбы с коррупцией. В общей сложности, по информации силовиков, россияне пожертвовали больше 588 млн рублей. Статья о мошенничестве в особо крупном размере подразумевает до 10 лет лишения свободы.

До этого в Федеральной службе исполнения наказаний заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что Навального выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни». В этой связи ему и его адвокату направили требование о необходимости явки в инспекцию.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Врачи не нашли в его анализах никаких следов нервно-паралитического вещества или какого-либо другого яда. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Сейчас он продолжает находиться в Германии, где проходит реабилитацию, писал NEWS.ru.