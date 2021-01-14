ФСИН считает дело Навального «обычной практикой»

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Замглавы ФСИН Анатолий Якунин прокомментировал обращение управления ведомства по Москве в суд о замене вида наказания политику Алексею Навальному, срок условного заключения которого истёк 30 декабря 2020 года. Он заявил, что подобные действия — «обычная практика» по отношению к людям, допустившим «систематические грубые нарушения».

Это обычная практика, все перед законом должны быть равны, — сказал он, отметив, что ФСИН пока только направило материалы в суд.

По его словам, в течение 2019 года суды больше 15 тысяч раз меняли условный срок на реальный. Для осуждённых на исправительные работы меру наказания изменяли на лишение свободы больше 23 тысяч раз.

Это обычная практика в отношении тех осуждённых, которым дан шанс, но они им невоспользовались. И, естественно, мы не можем с этим мириться и направляем материалы в суды, а суды принимают соответствующие решения, — добавил он.

По данным представителя ведомства, оппозиционер допустил семь «грубых нарушений», но не перечислил их. Он отметил, что служба планирует поддерживать своё ходатайство в суде.

Как только мы получили информацию о том, что он выписался из клиники Charite (Навальный был выписал 20 сентября, но остался в Германии для реабилитации. — NEWS.ru), сразу попытались его пригласить в уголовно-исполнительную инспекцию (ФСИН 28 декабря направила Навальному требование явиться в уголовную инспекцию утром 29 декабря, тогда политик ещё был в Германии. — NEWS.ru), но он, к сожалению, на связь не вышел. Поэтому мы вынуждены были направить материалы в суд, — добавил он.

По словам Якунина, о возращении политика в Россию во ФСИН узнали только из СМИ.

Ранее в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) заявили, что Навальный отказывается исполнять возложенные на него судом обязанности и уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции, в связи с чем пригрозили заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. Ведомство обратило внимание на статью в журнале Lancet на основе материалов немецкой клиники Charité, из которой следует, что отравленного «Новичком» пациента организации выписали 20 сентября, а к 12 октября «у него прошли все последствия его болезни».

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш в ответ на это напомнила, что политик находится в Германии и не может прибыть в московскую уголовную инспекцию утром 29 декабря. Она уверена, что в ведомстве пытаются «запрыгнуть в последний вагон», чтобы потребовать заменить условный срок реальным, так как испытательный срок по делу «Ив Роше» у оппозиционера заканчивается 30 декабря.

Позднее стало известно, что ФСИН объявила Навального в федеральный розыск. В ведомстве заявили, что собираются задержать политика по прибытии в Россию.

14 декабря Алексей Навальный рассказал, что за последние два года его несколько раз пыталась убить группа сотрудников ФСБ. Он опубликовал имена и фотографии этих людей. По его словам, в ведомстве работает секретная группа, в которую входят врачи и химики. Они не только совершили несколько покушений на жизнь самого оппозиционера, но и один раз чуть не убили его жену Юлию, писал NEWS.ru.